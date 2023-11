La Mummia, uno dei membri del cast era odiato dai cammelli!

La Mummia è uno dei cult più amati e apprezzati della generazione degli anni '90. Oltre a svelare al mondo il talento di Brendan Fraser e Rachel Weisz, il film ebbe il merito di riportare le atmosfere dell'antico Egitto al cinema dopo Indiana Jones e l'ultima crociata.

Uno dei personaggi più odiati e doppiogiochisti del film è sicuramente Beni, che fin dal primo momento viene considerato come un codardo senza alcuna spina dorsale ed aspirazione oltre alla ricchezza e al trovare tesori. Tra le tante vicissitudini successe sul set de La Mummia, oltre la quasi morte di Brendan Fraser, c'è ne una, molto singolare che vede protagonista proprio l'odiatissimo personaggio spalla interpretato da Kevin J. O'Connor.

In una delle scene del film, Beni viene mostrato con un sacco d'oro che cerca di caricare spasmodicamente su un cammello in modo da scappare con il bottino. Pare che, trovare un cammello che riuscisse a stare ai comandi dell'attore sia stata una impresa particolarmente ardua. Nella scena più volte Beni tenta di tirare il cammello per le redini, ma l'animale rimane fermo, piantato per terra. Per nessuna ragione precisa, pare che tutti i cammelli utilizzati sul set non stavano a sentire in nessuna maniera Kevin J. O'Connor e quindi, il regista decise di sfruttare questo "odio" in funzione di trama.

Nel frattempo, la Mummia ha ottenuto il suo reboot. Vi sveliamo il nostro speciale su La Mummia come popcorn movie imperfetto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!