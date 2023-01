La mummia, Brendan Fraser sorprende i fan alle proiezioni dei film a Londra!

Grande protagonista dell'ultima stagione cinematografica e festivaliera con The Whale di Darren Aronofsky, Brendan Fraser è rimasto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo per il ruolo di Rick O'Connell nella trilogia de La mummia tra il 1999 e il 2008 e l'affetto degli appassionati in tutti questi anni non è mai diminuito.

Prova ne è l'entusiasmo con il quale Fraser è stato accolto a Londra. L'attore è comparso a sorpresa nel corso di una proiezione speciale di La mummia e La mummia - Il ritorno al Prince Charles Theatre. Prima dell'inizio dei film Fraser si è intrattenuto con i presenti.



"Sono orgoglioso di essere davanti a voi stasera. Questo è un film che è stato girato in Gran Bretagna. Dovreste saperlo! Anche il secondo. Siate orgogliosi. Grazie per essere qui. Non avevamo idea di che tipo di film stessimo girando quando l'abbiamo girato. Non sapevamo se fosse un dramma o una commedia o un film d'azione o un horror o una storia d'amore... o tutto questo. Non ne avevamo idea... fino a quando non è stato testato davanti al pubblico britannico. Grazie mille".



L'attore sta ottenendo molti riconoscimenti per il suo ruolo in The Whale. Brendan Fraser ha commosso il pubblico durante il discorso ai Critics' Choice Award, premiato come miglior attore.

Tra i favoriti ai prossimi Oscar, Fraser è tornato sulla cresta dell'onda dopo un periodo complicato della propria carriera.



