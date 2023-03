La mummia, Brendan Fraser ricorda di essere quasi morto sul set:'Stavo soffocando'

La star di The Whale, Brendan Fraser, ha ricordato il periodo delle riprese di La mummia, la trilogia cinematografica che lo rese famoso in tutto il mondo. Nel corso della partecipazione al The Kelly Clarkson Show, Fraser ha raccontato di essere quasi morto sul set, descrivendo ciò che accadde in quel momento.

Brendan Fraser è tornato sulla cresta dell'onda grazie al suo ultimo film: su Everyeye trovate la recensione di The Whale.



"Sono stato accidentalmente soffocato. C'era una sequenza sospesa... Ero in punta di piedi in questo modo [si alza e mostra la posizione] e potevi arrivare sino ad un certo punto. Stephen [Sommers, il regista] è arrivato e ha detto 'Ehi, non sembra davvero che tu stia soffocando'. Puoi essere più convincente?" ha spiegato Fraser.



Venne fatta un'altra ripresa:"La macchina da presa si è girata e io sono salito in punta di piedi e il ragazzo che teneva la corda sopra di me l'ha tirata un po' più in alto e sono rimasto bloccato in punta di piedi e non avevo altro posto dove andare se non giù. Quindi lui si stava alzano e io stavo scendendo. E poi la cosa successiva che ho saputo è che il mio gomito era nel mio orecchio, il mondo era di traverso e c'era della ghiaia tra i miei denti".



A quel punto sul set calò il gelo e il coordinatore cercò di svegliarlo. Una volta ripresosi, si rivolse a Fraser e gli disse:"Congratulazioni, sei nel club. La stessa cosa è successa a Mel Gibson in Braveheart".



Brendan Fraser ha sorpreso il pubblico di Londra qualche mese fa presentandosi ad una proiezione al cinema di La mummia.