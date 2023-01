La Mummia, Brendan Fraser racconta il calvario: 'Ero tenuto insieme da nastro e ghiaccio'

Il periodo di rinascita che sta vivendo Brendan Fraser sembra star ripagando tutte le difficoltà e sofferenze che l'attore ha dovuto subire nel corso della sua carriera. L'interprete è tornato a parlare del suo lavoro fatto sul set de La Mummia e come, nel corso degli anni, lo abbia fisicamente distrutto.

E con distrutto, indichiamo letteralmente. Fraser è stato uno dei primi attori action a cimentarsi in prima persona nei propri stunt causando nel corso del tempo una serie di problemi fisici che hanno portato l'attore negli anni ad essere sottoposto a diversi interventi tra cui la ricostruzione di un ginocchio. Nonostante le difficoltà e il tempo passato, Fraser continua ad avere un ricordo positivo dell'intera esperienza sul set. "Ogni mattina mi rimettevo in sesto come un gladiatore con nastro muscolare e impacchi di ghiaccio, allacciandomi un esoscheletro simile ad un Transformer solo per superare la scena" ha raccontato.

Mentre Fraser ha parlato della sua Brenaissance, l'attore ha raccontato come i vari problemi fisici hanno avuto ripercussioni sulla sua salute mentale. "C'era del disgusto per se stessi. Penso che a un certo punto ho sentito di meritarmelo e volevo essere quello che riceveva il primo pugno" ha concluso. La svolta intimistica e più dedita al cinema autoriale che Fraser ha preso negli ultimi anni sembra aver rilanciato totalmente la sua carriera rendendolo molto più sereno sia dal punto di vista lavorativo che umano.

Qualche tempo fa, Brendan Fraser ha sorpreso i fan a Londra durante una proiezione de La Mummia, presentandosi indossando il look che lo ha reso iconico nel primo capitolo del franchise. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!