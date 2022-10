La Mummia, Brendan Fraser non direbbe no a un quarto film: 'Se ci fosse l'idea giusta'

Il nome di Brendan Fraser è indissolubilmente legato a La Mummia: il film del 199 lanciò definitivamente la star di The Whale tra i nomi più quotati di Hollywood, la stessa Hollywood che, qualche tempo dopo, si sarebbe poi trasformata per lui in un incubo. Con il peggio alle spalle, però, Fraser sarebbe pronto a tornare a spasso tra le Piramidi.

Dopo aver cercato di spiegare l'insuccesso del reboot de La Mummia con Tom Cruise, Fraser è infatti tornato a parlare proprio della possibilità di riprendere il ruolo di Rick 'O Connell in quello che sarebbe il quarto capitolo della serie (senza ovviamente contare lo spin-off Il Re Scorpione).

"Non so come potrebbe funzionare, ma sarei aperto alla cosa se dovesse saltar fuori qualcuno con l'idea giusta" sono state le parole con cui Fraser ha di fatto confermato la sua disponibilità a dare una nuova possibilità al franchise che lo rese celebre e che, a dirla tutta, mostrò alcuni segni di stanchezza già in occasione dei capitoli successivi al primo.

Il ritorno di Rick 'O Connell farebbe comunque senza dubbio esultare tutti coloro che speravano nel ritorno in grande stile di un Brendan Fraser mai dimenticato dai suoi fan: e voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la recensione di La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone.