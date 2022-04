La mummia, Alex Kurtzman confessa:'Il più grosso fallimento della mia vita'

Uno dei più grandi esempi di fallimento nell'ambito dei franchise a Hollywood è rappresentato dal Dark Universe firmato Universal, che venne definitivamente affossato dal flop del reboot de La mummia. Il film fu un disastro da ogni punto di vista, ovvero critica e box-office. Per il regista Alex Kurtzman è una ferita aperta.

Kurtzman da quel film non ha più diretto lungometraggi ma si è rialzato grazie al piccolo schermo e ad un altro franchise, Star Trek, per Paramount+.

Ma il motivo del flop? Secondo diverse opinioni la costante ingerenza di Tom Cruise in ogni aspetto produttivo del film non ha di certo giovato alla sua buona riuscita, nonostante il tipo di kolossal tra i più rinomati: la mummia è una leggenda cinematografica lunga 85 anni.



Intervenuto nel podcast Bingeworthy, Kurtzman ha dichiarato:"Tendo a credere che non si impari nulla dai successi ma piuttosto dagli insuccessi. E La mummia è stato il mio più grosso fallimento professionale e personale".



Se tornasse indietro probabilmente farebbe scelte differenti:"Mi pento di un sacco di cose relative a quel film. Ma mi ha insegnato tante cose, in relazione al ragionamento precedente. Prima di quello non ero un regista, e non sono un regista per aver realizzato un gran film, anzi, il contrario. Nonostante sia stato brutto lo ringrazio per avermi ricostruito come persona e professionista. Ora quando sento che qualcosa non va scelgo di non proseguire. Non arrivi a questo punto se non passi da un'esperienza come la mia con La mummia".



Sul nostro sito trovate la recensione de La mummia, lo sfortunato reboot con protagonista Tom Cruise.