La Mummia 3: Rachel Weisz rifiutò a causa di una pessima sceneggiatura?

Uscito a nove anni di distanza da La Mummia e sette anni dopo La Mummia - Il Ritorno, La tomba dell'Imperatore Dragone di Rob Cohen avrebbe dovuto riportare sul grande schermo la fantastica accoppiata composta da Brendan Fraser e Rachel Weisz, cosa purtroppo mai avvenuta a causa del rifiuto dell'attrice di tornare nei panni di Evelyn Carnahan.

Come sappiamo, nel film del 2008 il personaggio ha subito un processo di re-casting e affidato infine a Maria Bello, scelta in verità distantissima dalle sensibilità attoriali della Weisz e anche dall'aspetto fisico molto diverso. Negli anni si sono susseguite diverse motivazioni circa l'addio alla parte dell'interprete, che nel frattempo aveva anche vinto un Oscar e un BAFTA, e tra le tante campane che hanno suonato su questa storia ci sono quelle del regista, quelle dell'attrice e report di diversi outlet americani.



Una prima spiegazione arrivava al tempo da Rob Cohen, e non era neanche lusinghiera nei confronti della star. Questo perché il cineasta suggeriva che Rachel Weisz avesse rifiutato la parte perché non accettata di avere un figlio ormai adulto nel film, dato che il piccolo Alex O'Connell era ormai divenuto grande e interpretato da Luke Ford.



Un secondo report suggerisce invece che alla Weisz non sia per niente piaciuta la sceneggiatura, che per lei "non rendeva giustizia al personaggio di Eve", rendendolo un pessimo servizio. In merito a questo rumor, la Universal ha sempre negato questa opzione e la Weisz ha da parte sua taciuto.



Terza motivazione chiacchierata a ridosso dell'uscita de La Mummia: La tomba dell'Imperatore Dragone voleva invece l'attrice impegnata con un figlio piccolo, desiderosa di non allontanarsi troppo per lavoro nei primi mesi di vita del bambino. Contraddittorio, però, dato che nello stesso periodo aveva partecipato ad altri due film.



La verità più trascurata è però quella che viene direttamente dalla stessa Rachel Weisz, forse perché la più banale, tanto da essere dimenticata. Risale a un'intervista del 2008 e l'attrice rivelata molto semplicemente di "non aver neanche mai letto la sceneggiatura del film" perché la produzione del trequel prevedeva una permanenza in Cina di cinque mesi. Con altri progetti in rubrica impossibili da posticipare, è stata costretta a rinunciare a priori a ritornare nei panni di Eve, dato che avrebbe anche dovuto iniziare subito le riprese appena conclusi i lavori su The Brothers Bloom.



Ed ecco svelato il mistero. Vi lasciamo alla recensione de La Mummia: La tomba dell'Imperatore Dragone.