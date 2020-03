Mulan: Yifei Liu svela che sua nonna vive nella zona da cui si è propagato il Coronavirus

La star cinese Yifei Liu è protagonista del live action Mulan, tratto dal Classico Disney uscito nelle sale nel 1998. Il film nelle sale italiane è stato rinviato a data da destinarsi, a causa dell'emergenza Coronavirus. In Cina i cinema rimangono in gran parte chiusi a causa della pandemia, il cui epicentro è la città natale di Liu, Wuhan.

Funzionari cinesi hanno messo in atto una quarantena aggressiva sugli 11 milioni di abitanti in seguito al diffondersi del virus. Yifei Liu, che possiede anche la cittadinanza americana, si è trasferita da Wuhan a New York all'età di 10 anni ma ha spiegato a Variety che sua nonna vive ancora nella città cinese.

"Sta andando bene" ha dichiarato l'attrice al magazine.



In Cina sembra che in questi giorni la situazione stia progressivamente migliorando rispetto a qualche settimana fa.

Mulan racconta la storia di una giovane donna che si finge uomo per combattere al posto di suo padre nell'esercito imperiale contro gli Unni invasori.

Nel film Mulan impugna una spada che riporta le scritte fedele, coraggioso e vero incise sulla lama:"Fedele, coraggioso, fedele alla sua famiglia e anche al suo vero io" dichiara Liu "Sono così orgogliosa di essere asiatica e so che se riflettiamo su qualcosa avremo l'opportunità di essere la migliore versione di noi stessi e di essere migliore".

Disney è preoccupata per il Coronavirus e ha cancellato la première europea di Mulan, posticipando in seguito l'uscita nelle sale. Mulan è stato rinviato a data da destinarsi.