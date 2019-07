Mulan: il trailer del live-action arriverà domani, ecco il nuovo logo ufficiale!

A quanto pare dopo le numerose voci che si sono rincorse nell'arco delle ultime settimane sembrerebbe che ormai ci siamo: il primo teaser trailer del remake in live-action di Mulan dovrebbe arrivare online domani.

Nell'attesa, però, è trapelato in rete il nuovo logo ufficiale del film, adattamento in live-action della ballata di Hua Mulan e dell’omonimo classico d’animazione del 1998. A differenza del logo del film d'animazione, stavolta viene presentato con un carattere diverso e inoltre colorato di un rosso fiammante.

Mulan sarà diretto da Niki Caro (Whale Rider) e sarà interpretato, oltre che da Wong, da Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Gong Li nel ruolo della strega Xian Lang e Jason Scott Lee. Stando a quanto trapelato recentemente, il film potrebbe contenere alcune modifiche significative rispetto all’originale del 1998. Le canzoni avranno un ruolo importante, ma non si tratterà di un vero e proprio musical come il cartone animato o come il live-action Aladdin. Inotre, non è ancora chiaro se ci sarà il drago Mushu, doppiato nel cartoon dalla voce di Eddie Murphy (e da Enrico Papi nella versione italiana). I cambiamenti però non finiscono qui: innanzitutto ricordiamo l’assenza del villain Li Shang, sostituito da un nuovo misterioso personaggio interpretato da Chen Honghui, mentre segnaliamo anche l'arrivo della sorella di Mulan e del comandante Tung, interpretati rispettivamente da Xana Tang e Donnie Yen, con Jet Li che invece sarà l’Imperatore della Cina.

L’uscita è prevista per marzo 2020, sarà il primo live-ation Disney ad uscire in sala il prossimo anno ed è quindi il momento di attivare la macchina del marketing. Il lancio del teaser di domani sarebbe anche il trampolino perfetto per la release de Il Re Leone, che nelle sale americane arriverà a fine luglio (in Italia invece si dovrà attendere la fine di agosto).