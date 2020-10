Mulan e The Boys fanno concorrenza a Netflix: ecco i 10 titoli più visti in streaming

L'Hollywood Reporter ha reso nota la classifica dei titoli più visti in streaming nella settimana tra il 31 agosto e il 6 settembre, e finalmente Disney+ e Amazon Prime Video sono riusciti ad interrompere il dominio incontrastato di Netflix.

Disponibili entrambi dal 4 settembre, in solo due giorni il live-action di Mulan e la seconda stagione di The Boys sono diventati i primi titoli non Netflix a comparire nella Top 10. Il remake del classico Disney si è infatti inserito al 10° posto con 525 milioni di minuti visualizzati, mentre la serie di Eric Kripke ha confermato il suo straordinario successo con 891 milioni e il terzo gradino del podio.

In testa si riconfermano Cobra Kai e Lucifer, mentre nel resto della classifica troviamo show immancabili come Criminal Minds, Shameless e Grey's Anatomy. Ecco la Top 10:

1. Cobra Kai (Netflix), 2.17 miliardi di minuti visualizzati

2. Lucifer (Netflix), 1.42 miliardi

3. The Boys (Amazon), 891 milioni

4. The Office (Netflix), 843 milioni

5. Criminal Minds (Netflix), 675 milioni

6. Shameless (Netflix), 639 milioni

7. Away (Netflix), 631 milioni

8. Grey's Anatomy (Netflix), 616 milioni

9. The Legend of Korra (Netflix), 541 milioni

10. Mulan (Disney+), 525 milioni

Il successo di Mulan di Disney+ era già stato anticipato dai primi dati emersi dai noleggi degli abbonati, ma per avere un quadro più chiaro sulla scelta di non mandare il film nelle sale ci sarà da attendere la prossima riunione degli azionisti della House of Mouse.