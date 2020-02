Mulan, la star Lui Yifei sul Coronavirus: 'Stanno facendo la cosa giusta'

Intervista da The Hollywood Reporter per parlare della sua esperienza nell'ambizioso Mulan, il nuovo live-action Disney dal monumentale budget di $200 milioni, la star del film Liu Yifei ha detto la sua sull'attuale emergenza legata al Coronavirus e sulla questione tra Cina e Hong Kong.

"Per me è difficile anche solo parlarne. Le persone stanno facendo la cosa giusta. Stanno agendo con cautela per se stessi e per gli altri. In realtà sono commossa di vedere come non siano usciti per settimane. Spero davvero in un miracolo e che tutto questo finisca presto" ha detto l'attrice. "Per me sarebbe una cosa negativa lasciare che la pressione ostacoli le mie possibilità. Ovviamente è una situazione complicata e io non sono un'esperta. Spero solo che tutto venga risolto al più presto, è una situazione molto delicata."

Riguardo alle critiche che ha ricevuto a causa di alcune sue dichiarazioni politiche, l'attrice ha aggiunto: "La maggior parte delle celebrità cinesi scelgono di evitare le dichiarazioni politiche per evitare di compromettere le loro carriere internazionali. "

La rivista ha poi pubblicato il parere di Stanley Rosen, professore della USC esperto di politica e società cinese, in merito al potenziale impatto della situazione su Mulan: "Al momento, il governo sta supportando fermamente il film. C'è un grande impegno da parte del governo cinese per farlo funzionare. Sono sicura che il governo proverà a dimostrare che il boicottaggio non ha avuto alcun effetto. La maggior parte delle persone fuori da Hong Kong probabilmente si sono dimenticate di queste controversie, ma il governo cinese non dimentica certe cose."

Ricordiamo che il debutto del film è previsto per la fine di marzo, dunque potrebbe risentire dell'emergenza Coronavirus che nei giorni scorsi ha portato a un calo del 70% degli incassi nelle sale italiane. Nell'attesa, vi rimandiamo al recente teaser ufficiale di Mulan.