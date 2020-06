Mulan segue Tenet: rinviato anche il film Disney, ecco la nuova data di uscita

Dopo il recente rinvio di Tenet sembrava inevitabile, e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale. La House of Mouse ha posticipato per la terza volta l'uscita di Mulan, l'atteso live-action basato su uno dei Classici più amati del rinascimento Disney.

Proprio come la nuova pellicola di Nolan, l'uscita del film è stata posticipata di quasi un mese: dal 24 luglio previsto, ora debutterà nei cinema americani il prossimo 21 agosto. Restiamo invece in attesa di novità sulla release italiana, dove Mulan sarebbe dovuto uscire lo scorso marzo.

"Mentre la pandemia ha cambiato i nostri piani per la distribuzione di Mulan e continueremo ad essere flessibili in base alle condizioni, non è cambiata la nostra fiducia nella potenza di questo film e il suo messaggio di speranza e perseveranza" hanno dichiarato Alan Horn, co-chairman e CCO della Casa di Topolino e il co-chairman Alan Bergman (via Variety). "La regista Niki Caro e i nostri cast e troupe hanno creato un bellissimo, epico e commovente film che è tutto ciò che l'esperienza cinematografica dovrebbe essere, ed è lì che crediamo appartenga: sul palcoscenico mondiale e il grande schermo perché il pubblico di tutto il mondo possa goderselo insieme."

Costato ben 200 milioni di dollari, il colossal Disney è diretto da Niki Caro e vede Liu Yifei nei giovani della celebre guerriera. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer finale di Mulan.