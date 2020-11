Mulan, seconda settimana consecutiva in cima alla Official Film Chart per il film Disney

Di Mulan abbiamo sentito parlare perlopiù in termini negativi ai tempi del suo debutto su Disney+: il live-action Disney sembra aver deluso la maggior parte degli spettatori e, come se non bastasse, è stato anche al centro di numerose polemiche a sfondo politico.

Nonostante ciò, i risultati di Mulan su Disney+ (dove, ricordiamo, il film è disponibile a pagamento e non incluso nell'abbonamento) sono stati più che soddisfacenti per la produzione, come conferma anche la permanenza del film per la seconda settimana consecutiva in cima alla Official Film Chart.

La classifica che si occupa di mettere in fila i più importanti successi economici del momento tra streaming e copie fisiche vendute (limitatamente al territorio inglese) vede infatti ancora una volta al comando il film sull'eroina cinese, che riesce a tenere a debita distanza degli inseguitori decisamente agguerriti come Elf e Last Christmas, film che con l'avvicinarsi del Natale entrano in quello che per essi è naturalmente il periodo più florido dell'anno.

Se ne parli male purché se ne parli, insomma: Disney, ne siamo certi, non ci metterà molto a dimenticare le polemiche davanti a dati di questo tipo! La House of Mouse, d'altronde, ha già espresso la propria soddisfazione annunciando l'arrivo di altri film in Premier Access su Disney+ dopo Mulan.