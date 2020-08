Mulan, scoprite quanto durerà il famoso 'Premiere Acccess' su Disney Plus

Dal 4 settembre prossimo l'attesissimo remake live-action della Disney Mulan arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ tramite la già controversa manovra di marketing denominata Premiere Access.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un 'noleggio permanente' che consentirà agli abbonati alla piattaforma di vedere il film di Niki Caro prima che diventi disponibile per tutti gli iscritti, ovviamente pagando un costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento mensile. Ma già nella definizione 'Premiere Access' viene sottinteso che, ad un certo punto, il film entrerà a far parte dello smisurato catalogo del servizio streaming, diventando disponibile per chiunque.

Dunque la domanda è: quanto durerà l'accesso esclusivo a Mulan consentito dal noleggio 'Premiere Access'? Come svelato da un nuovo banner promozionale (che potete vedere in calce all'articolo), a quanto pare chi noleggerà il film con Premiere Access potrà goderne fino al 4 dicembre 2020.

Tre mesi di tempo per vedere Mulan tutte le volte che vorrete tramite il vostro account, a patto che il profilo Disney+ resti attivo. In parole povere, qualora doveste decidere di chiudere il vostro profilo prima del 4 dicembre, non potrete più vedere il film, che chiaramente non sarà mai scaricabile. Non è detto, inoltre, che dal 5 dicembre Mulan arriverà in catalogo, anzi: molto probabilmente bisognerà aspettare il 2021 prima di vederlo spuntare sulla piattaforma.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti ecco i nuovi poster di Mulan; inoltre, scoprite tutti i film realizzati sulla figura di Mulan nel corso della storia del cinema.