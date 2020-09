Mulan: nel remake avete notato quel sorprendente cameo dal film animato?

Vi abbiamo parlato delle differenza tra Mulan 2020 e Mulan 1998, ma c'è ancora una curiosità che vale la pena analizzare relativa al nuovo remake live-aciton della Disney.

Il film diretto da Niki Caro, infatti, nasconde un sorprendente cameo di un personaggio del film d'animazione originale, che potrebbe essere sfuggite a molti:Attenzione: si tratta dell'attrice Ming-Na Wen, che nel film d'animazione del 1998 aveva doppiato nientemeno che Mulan nella versione originale.

Ming-Na Wan appare in una delle scene finali del remake live-action, durante la grande celebrazione di Mulan nella sua sala del trono dopo la sconfitta dell'esercito invasore. La cinepresa ad un certo punto si focalizza su una donna vestita di verde, di spalle rispetto a noi, e in quei secondi lo spettatore viene portato a credere che si tratti di Mulan: in realtà, una volta che sarà inquadrata frontalmente, la donna si rivelerà essere nientemeno che Ming-Na Wen, che a quel punto si inchina e introduce all'Imperatore e ai presenti la Mulan di Liu Yifei.

Se non ricordate la scena in questione, in calce all'articolo potete vedere un fotogramma della scena che vi abbiamo descritto. Cosa pensate di questo cameo? Avevate riconosciuto l'attrice? Ditecelo nei commenti!

