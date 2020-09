Mulan, il remake Disney si becca una critica dall'attrice del film d'animazione

L'ultima "critica" al remake in live-action Disney di Mulan, arriva dall'interprete originale del personaggio nel classico d'animazione del 1998, ovvero Ming-Na Wen, che nel corso di questi ultimi anni è diventata una vera e propria leggenda Disney, data anche la sua partecipazione ai franchise di Marvel e Star Wars.

A differenza della maggior parte dei remake in live-action prodotti dalla Disney negli ultimi anni, quello di Mulan è il film che probabilmente si discosta maggiormente dal classico d'animazione di riferimento, come testimoniano l'assenza di personaggi caratteristici come Mushu o la sparizione dell'interesse sentimentale della protagonista a favore di una storia che punta più sulla dimensione personale della protagonista. Inoltre, il Mulan di Niki Caro è più un film drammatico che mescola azione e avventura e lascia da parte le atmosfere da musical del film animato.

L'attrice e doppiatrice Ming-Na Wen ha molto apprezzato la performance della sua controparte in live-action Liu Yifei, ma ha anche sperato che i fan ricorderanno sempre il classico d'animazione Disney che ha fatto sognare generazioni di bambine e bambini: "Sono sicuro che Yifei riceverà incredibili riconoscimenti come Mulan in live-action, ma spero che tutti avranno ancora un piccolo posto nei loro cuori per la Mulan animata. Voglio dire, almeno si è tagliata i capelli!".

Il riferimento della Wen è alla scena de taglio dei capelli che Mulan compie una volta travestitasi da uomo dopo aver indossato l'armatura del padre e poco prima di scappare di casa per dirigersi al fronte. Nel film in live-action infatti questa scena non compare e Mulan mantiene il suo taglio lungo per tutta la durata della pellicola.

