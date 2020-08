Mulan, quando verrà rilasciato in Cina? Scopriamolo insieme

Come abbiamo appreso negli ultimi giorni, in gran parte del mondo Mulan sarà di distribuito su Disney+. La visione del live action non sarà però concessa a tutti i possessori di abbonamento, in quanto il film verrà messo in vendita sulla piattaforma streaming a 29.99 $. Tentiamo di fare chiarezza su ciò che avverrà in Cina invece.

É stato di recente confermato dai piani alti della Disney che nella patria della leggendaria eroina Hua Mulan, la messa in onda avverrà normalmente nei cinema. Anzi, per l'occasione saranno realizzati anche moltissimi eventi. Non è stato specificato ancora quando però. Sappiamo semplicemente che il live-action arriverà nelle sale "presto".

E se è vero che "il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e più bello di tutti", l'attesa di Mulan dovrà essere ripagata con uno straordinario successo. In tutte le nazioni in cui ancora non c'è Disney+, il film uscirà nei cinema il 4 settembre. In molti pensano che la stessa data sarà scelta anche per la pubblicazione del film nelle sale cinesi.

Questo comporterebbe uno scontro senza esclusioni di colpi con l'attesissima pellicola di Nolan, Tenet, che dovrebbe approdare nei cinema cinesi proprio in quei giorni. In merito non vi sono però ancora certezze. Il mondo del cinema continua ancora a brancolare nel buio anche se, presto tutto dovrebbe tornare a pieno regime.

La decisione della Diseny di mandare una produzione tanto importante in streaming in gran parte del mondo ha creato non poche polemiche. Ad esempio i cinema britannici sono su tutte le furie. A loro avviso la mancata distribuzione cinematografica creerà un grave danno economico all'indotto, provocando la definitiva dissociazione dello spettatore che, ora potrà godere anche delle ultime uscite stando comodamente seduto sul divano, senza mettere dunque piede fuori di casa. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.