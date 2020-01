Mulan è pronta a combattere nel primo spot ufficiale del live-action Disney

La Disney ha diffuso in rete il primo spot ufficiale di Mulan, remake live-action del classico animato uscito nel 1998 che debutterà nelle sale il prossimo marzo.

Intitolato "Fight", il filmato mostra un nuovo sguardo alla protagonista Liu Yifei nei panni della giovane guerriera. Come sempre, potete trovare lo spot in cima alla notizia.

Nel film, quando l'Imperatore della Cina emette un decreto che prevede che almeno un uomo di ogni famiglia debba servire nell'esercito imperiale per difendere il paese dall'attacco dei Mongoli, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, scende in campo per prendere il posto del padre malato. Mascherata da uomo, viene messa alla prova passo dopo passo, arrivando a sfruttare la sua grande forza interiore per abbracciare infine il suo vero potenziale.

Diretto da Niki Caro, il film vede nel cast anche Donnie Yen nei panni del comandante Tung, Jason Scott Lee in quelli di Bori Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li nei panni di Xianniang e infine Jet Li nel ruolo dell'Imperatore.

Di recente, la regista ha confermato che il film non sarà un musical (componente che ha contribuito al grande successo del film originale) e che non sarà presente Mushu, personaggio che dovrebbe essere sostituito dalla fenice apparsa in un poster ufficiale di Mulan.