Mulan, il produttore sull'assenza delle canzoni e il 'vero' focus del film

Il produttore del live-action di Mulan in arrivo domani su Disney+, Jason Reed, torna sul discorso delle canzoni (e la loro assenza), e spiega quale sia il focus principale del film diretto da Niki Caro.

L'assenza delle canzoni dal nuovo remake live-action di Mulan aveva particolarmente impensierito i fan della versione animata del '98 targata Disney, che si chiedevano come sarebbe potuta essere allora la pellicola senza brani iconici come "Farò di te un uomo" o "Reflection" (quest'ultima sì presente, ma nella colonna sonora del film, cantata da Christina Aguilera). La risposta, ancora una volta, arriva dai "piani alti", ovvero dal produttore del lungometraggio.

"Sapevamo dall'inizio che non ci sarebbero state canzoni. Sapevamo che avremmo avuto della musica, ma fondamentalmente l'idea era quella di tornare alle radici, alla ballata, omaggiando però il classico animato e il pubblico che lo ha amato. Di guardare insomma al passato della storia" racconta Jason Reed ai microfoni di Collider.

"Ma siccome il film animato già esisteva, ci siamo chiesti in che modo avremmo potuto usarlo piuttosto come fondamenta per costruire un grande film d'azione e avventura targato Disney. Così abbiamo pensato che per ottenere ciò, ma anche un film che fosse fortemente radicato nella realtà a livello emotivo, la nostra non sarebbe dovuta essere una di quelle pellicole in cui si iniziava improvvisamente a cantare" prosegue poi, spiegando quali sono stati invece i cambiamenti effettuati strada facendo alla pellicola, che rivela, ha avuto una gestazione lunga almeno quattro anni.

"La sceneggiatura ha visto delle costanti migliorie, e i personaggi sono diventati man mano più distinti. Ma quando Niki è entrata a far parte del progetto, lei ha davvero mirato il focus sul mondo attraverso gli occhi di Mulan. È stato questo pensiero a riflettersi maggiormente negli eventuali cambiamenti di sceneggiatura, che comunque non sono stati massicci, ma si ritrovano più nei dettagli, nella prospettiva, nel focus e a livello produttivo, in maniera tale che un determinato momento potesse risaltare di più o essere più evidente nell'azione" afferma.

"Il concetto base era: qual è il posto di Mulan in tutto ciò, e qual è la sua percezione di ciò che sta accadendo intorno a lei?".

E da domani, venerdì 4 settembre, potrete scoprire da voi la risposta su Disney+, mentre nel frattempo vi segnaliamo la nostra recensione del live-action Disney Mulan.