Mulan: il produttore spiega perché Li Shang è stato rimosso dal film Disney

Che il remake in live-action di Mulan avrebbe differito non poco dal corrispettivo Classico d'Animazione Disney era cosa nota, ma adesso capiamo meglio i motivi di alcuni cambiamenti operati per il film di Niki Caro, come ad esempio l'esclusione di Li Shang dalla storia.

In una nuova intervista concessa a Collider, il produttore della pellicola Jason Reed ha spiegato i motivi che hanno portato all'esclusione del personaggio del Capitano Li Shang, principale interesse sentimentale della protagonista. Sembra che ad aver agevolato la rimozione di questo personaggio siano stati gli sviluppi del movimento #MeToo e altre circostanze affini. "Abbiamo diviso in altri due personaggi quello che inizialmente era Li Shang. Uno è diventato il Comandante Tung (Donnie Yen), il quale ha la funzione di rappresentare sia una figura paterna che un mentore. L'altro è invece Honghui (Yoson An), che è un pari di Mulan nell'esercito. Penso che, in particolare in questo tempo contraddistinto dal movimento #MeToo, avere un comandante tuo superiore che è allo stesso tempo il tuo interesse sessuale sarebbe stato sconveniente e non pensavamo sarebbe stato appropriato".

Il doppiatore di Li Shang nel film d'animazione, BD Wong, ha sempre dichiarato grandi cose del suo periodo nel film, aggiungendo che non vede l'ora di vedere la versione realizzata da Niki Caro: "Sono curioso. Non ho alcun sentimento di attaccamento maniacale al film originale. Sono molto fiero di averne fatto parte. E' stato uno degli ultimi film della Disney in cui hanno davvero realizzato a mano i disegni, è stato all'epoca in cui gli attori asiatico-americani stavano cominciando a chiedere ruoli che appartenessero alla loro razza, quando prima lo facevano solo gli altri. Quel film aveva così tanti attori asiatici nelle parti principali, ed è stato davvero pionieristico".

Ispirato all'antica leggenda cinese di Hua Mulan come il film animato del 1998, questo nuovo live-action segue le vicende della figlia maggiore di un rispettato guerriero che vuole prendere a tutti i costi il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare dimostrare il suo vero potenziale.

Diretto da Niki Caro su una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, il film nel cast anche Donnie Yen come comandante Tung, Jason Scott Lee in quelli di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li come Xianniang e Jet Li nel ruolo dell'Imperatore, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek.

La pellicola, lo ricordiamo, a meno di sorprese legate all'emergenza Coronavirus debutterà nelle sale italiane il prossimo 26 marzo. Nell'attesa, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Mulan. La Disney ha già rinviato l'uscita del film Pixar Onward - Oltre la magia dal 5 marzo al 16 aprile. In Cina le sale cinematografiche rimangono chiuse. Di recente, sono stati anche diffusi dei nuovi character poster ufficiali.