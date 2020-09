Mulan, il produttore Jason Reed:'Il film su Disney+ in un mondo che sta per cambiare'

In queste settimane ha fatto discutere la scelta della Disney di pubblicare direttamente sulla piattaforma streaming Disney+ il film live action Mulan, che uscirà il 4 settembre in Italia. Il produttore Jason Reed è stato intervistato da Deadline e nell'intervista ha parlato della scelta della major in un momento difficile per tutto il pianeta.

"Non ho preso parte alla decisione [Mulan direttamente su Disney+]. Sapevamo che era una possibilità e siamo stati molto coinvolti nelle conversazioni su quando e come distribuire il film, anche se alla fine è stata sempre una decisione della Disney. Penso che ci troviamo in un'epoca straordinaria e non credo che tutto quello che sta accadendo e sia accaduto durante la pandemia crei un precedente per quello che accadrà in futuro. Tuttavia, penso che la pandemia abbia accelerato i programmi che già avevamo in corso. Nel nostro settore, così come in tutti gli altri, la mia sensazione è che quello che stavamo vedendo e quello che abbiamo visto sia un modello di distribuzione più dinamico e in evoluzione, che adatta la distribuzione del contenuto creativo tanto quanto il modello di business preesistente. Sia che quel giorno e quella data siano al cinema o in streaming o si tratti di un approccio ibrido, come in questo caso" ha dichiarato Reed.



Mulan arriverà su Disney+ in Italia il 4 settembre. Su Everyeye trovate un approfondimento sul personaggio di Mulan, donna, figlia e guerriera. Inoltre potrete scoprire qualcosa in più sulla regista Niki Caro, che si è occupata della lavorazione del film, versione in carne ed ossa del Classico Disney uscito nel 1998.