Mulan si prepara alla guerra nella nuova immagine in esclusiva per Empire

Dopo la descrizione delle scene di Mulan mostrate in anteprima alla D23 Expo, il nuovo film dell'etichetta remake live-action della Disney torna a mostrarsi con un'immagine inedita pubblicata in esclusiva da Empire.

La foto promozionale mostra la protagonista mescolata nell'esercito di soli uomini, nascosta e pronta alla battaglia. Come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Il film, lo ricordiamo, è diretto dalla regista Niki Caro (La signora dello Zoo di Varsavia) e avrà per protagonista l'attrice Yifei Liu. Com'è stato precedentemente dichiarato, il remake live-action si prenderà diverse licenze dal film d'animazione originale, passato alla storia per aver concluso quel periodo cinematografico che gli studiosi di cinema conoscono come Rinascimento Disney: Mushu, ad esempio, non sarà un drago bensì una fenice, mentre il villain Li Shang sarà sostituito da un nuovo misterioso personaggio interpretato da Chen Honghui; inoltre, segnaliamo anche il debutto della sorella di Mulan e del comandante Tung, interpretati rispettivamente da Xana Tang e Donnie Yen, con Jet Li che invece sarà l’Imperatore della Cina.

Nel cast ci saranno anche Jason Scott Lee, Tzi Ma e Jimmy Wong. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 27 marzo 2020, mentre al momento quella italiana è ancora sconosciuta.

