Mulan, fine del premier access: il live action è disponibile per tutti su Disney+

Nonostante qualche critica negativa, il live action di Mulan ha conquistato il pubblico e ha scalato le classifiche dei film Disney+ più visti dell'ultimo periodo. Forte del successo, il film è ora pronto ad abbandonare la formula del premier access per diventare parte integrante del catalogo Disney+.

Come saprete, l'azienda aveva deciso di non far arrivare il film nelle sale cinematografiche, dirottandone l'uscita sul servizio streaming previo pagamento di un "biglietto vip" per chi era interessato a visionare il film in anteprima. Una strategia alternativa che ha assicurato dei notevoli guadagni a Disney, ideata per accompagnare il film nel periodo di lancio.

Dopo due mesi è arrivato il momento che tutti gli abbonati possano dare uno sguardo all'adattamento in live action del celebre cartone animato, senza dover pagare i 21,99€. Ciò consentirà di attirare anche dei nuovi clienti, appostati proprio in attesa di poter guardare il film nelle vacanze di Natale.

"Siamo lieti di portare Mulan davanti ad un bacino di consumatori che aspettava questo momento sin da quando abbiamo dovuto spostare la data di uscita", aveva dichiarato il Chief Executive Officer Bob Chapek.

Disney è soddisfatta del premier access, come ha ammesso lo stesso Chapek, e a quanto pare la formula verrà riproposta anche in futuro con altri film. Cosa ne pensate? Correrete a guardare il film di Nicki Caro? Oppure lo avete già fatto?