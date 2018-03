Mulan posticipata al 2020, tutte le nuove date di uscita dei film Disney

Se siete fan di Mulan abbiamo delle "brutte" notizie per voi. Infatti, le riprese del film, che erano previste per gennaio passato, non sono mai iniziate e, di conseguenza, la data di uscita è stata posticipata.

Inizialmente previsto per quest'anno, l'adattamento cinematografico in live-action di Mulan era stato ufficializzato per novembre 2019. Adesso la Walt Disney Pictures comunica un nuovo cambio di programma e afferma che, invece, debutterà nelle sale statunitensi a partire dal 27 marzo 2020. Liu Yifei interpreterà la protagonista in questo nuovo film.

La Disney ha comunicato anche ulteriori variazioni nelle sue uscite: il film d'animazione Disney senza titolo previsto per il 12 aprile 2019 è stato sostituito da Penguins, nuovo film della Disneynature. Come rumoreggiato Nicole (Noelle), il film con Anna Kendrick previsto per novembre 2019, è stato rimosso dalle uscite cinematografiche e potrebbe arrivare direttamente sulla nuova piattaforma digitale dello studio.

Annunciate anche tre date di uscita per film Pixar:

6 Marzo 2020

18 Marzo 2022

17 Giugno 2022

Infine la Disney ha annunciato tutte le date di uscita dei prossimi film in live-action dello studio:

4 Ottobre 2019

8 Novembre 2019

14 Febbraio 2020

29 Maggio 2020

9 Ottobre 2020

23 Dicembre 2020

12 Febbraio 2021

28 Maggio 2021

9 Luglio 2021

8 Ottobre 2021

22 Dicembre 2021

27 Maggio 2022

8 Luglio 2022

4 Novembre 2022

16 Dicembre 2022

17 Febbraio 2023

Infine annunciato per il 23 novembre 2022 un film d'animazione senza titolo.