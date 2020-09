Mulan, ecco perché Mushu non è presente nel film live action

L'adattamento live action Disney di Mulan differisce in alcuni aspetti dal Classico animato. Sebbene la premessa sia uguale al film del 1998, il film di Niki Caro ha eliminato alcuni dei personaggi e delle canzoni che resero Mulan uno dei titoli disneyani più apprezzati. Tra le assenze più eclatanti il drago Mushu è quella più rimpianta.

In un'intervista a USA Today, Niki Caro ha spiegato che pur riconoscendo il ruolo che Mushu ha avuto nel film animato originale, il remake live action ha richiesto alcuni grandi cambiamenti narrativi:"Eravamo molto ispirati da quello che Mushu ha portato nel film d'animazione. Il suo umorismo e la sua leggerezza erano elementi che abbiamo cercato di far trasmettere dal rapporto di Mulan con i suoi compagni soldati. Mushu nel cartone era anche un confidente di Mulan e abbiamo cercato di dare realismo al film, per questo abbiamo cercato di trasmettere ai suoi compagni di combattimento tutte queste caratteristiche" ha dichiarato la regista.



Nonostante l'assenza di Mushu, nel film Mulan può contare su un'entità mistica che la guida durante il viaggio: una fenice, che tuttavia non parla.

Come traspare anche dalle parole di Niki Caro, il live action di Mulan si appoggia molto più pesantemente sugli elementi realistici della storia dell'eroina cinese.

Sicuramente, con un taglio del genere, sarebbe stato difficile introdurre un drago parlante.