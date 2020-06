Mulan, paura per i fan della Disney: il nuovo film rischia il rinvio

Secondo quanto riportato nella notte, la Disney starebbe prendendo in considerazione l'idea di emulare i colleghi della Warner Bros. e rinviare il remake live-action di Mulan esattamente com'è accaduto con Tenet di Christopher Nolan.

A rivelarlo nientemeno che l'Hollywood Reporter, che in un nuovo articolo ha fatto intendere che la data di uscita di Mulan potrebbe essere soggetta a nuovi cambiamenti: questo per via del crescente numero di casi di covid-19 negli Stati Uniti, che avrebbe spinto la Disney a riconsiderare la propria strategia di distribuzione.

Per far sì che un film film di queste dimensioni possa portare nelle casse della compagnia i profitti sperati, New York e Los Angeles devono avere i cinema aperti, ma è proprio l'ondata di casi nelle due importanti metropoli statunitensi che potrebbe far richiudere le sale. La Disney contava anche sulla Cina per aumentare i numeri al botteghino di Mulan, ma sempre a causa del coronavirus i cinema stentano ancora a ripartire anche dall'altra parte del mondo.

The Hollywood Reporter segnala che, sebbene la Disney non abbia ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito, è probabile che il nuovo rinvio avverrà: questo, di conseguenza, porterà ad un ritardo anche nella distribuzione internazionale, e quindi in quella italiana, dato che anche con la riapertura dei cinema la compagnia vuole raggiungere il più alto numero di spettatori possibili e potrebbe voler attendere che l'industria riparta a pieno ritmo prima di proporre il remake al pubblico.

Se ciò avverrà, sarà interessante scoprire quale nuova data di uscita verrà scelta: il mese di dicembre sembra il più papabile, il 2021 un'ombra e Disney Plus una possibilità: con così tanti abbonati in cerca di nuovi contenuti, quella dello streaming rimane un'opzione da considerare.