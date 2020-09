Mulan, parla la protagonista Liu Yifei: 'Durante le riprese mi sentivo uno dei ragazzi'

Il remake di Mulan è disponibile da oggi nel catalogo di Disney+ (tramite l'Accesso Vip) di diversi paesi, tra cui anche l'Italia, e per l'occasione la protagonista Liu Yifei ha rilasciato un'intervista con Asia One in cui ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza nei panni dell'eroina cinese.

"Mi sono sentita come un uomo, mi sono adattata bene" ha spiegato l'attrice riguardo alle scene in cui si è dovuta travestire da soldato. "Un giorno, mentre stavamo lavorando e avevamo tutti indosso i vestiti di scena, un attore mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha fatto una domanda. Si è accorto che non ero un ragazzo solo quando mi sono girata. Era molto sorpreso e si è scusato. Quando sei circondata da uomini, ti senti come se fossi uno di loro. Non mi hanno trattato come una ragazza. Ero semplicemente una di loro."

Nel film, la Fei ha potuto recitare al fianco di superstar cinesi come Donnie Yen e Gong Li: "Adoro il lavoro di Donnie, non sono come superstar del kung fu. Ha anche un bravissimo attore e performer. Ed è una persona davvero calorosa. Gong Li è la regina del film. Perciò tutti pensano che sia stata molto fortunata ad avere l'opportunità di lavorare con lei, e lo è stata davvero. È una brava persona come il suo personaggio sullo schermo. Non sembra una superstar quando parli con lei. È molto umile."

