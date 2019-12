Mulan, online il trailer del nuovo remake live-action della Disney

Come anticipato e promesso dalla nuova locandina ufficiale arrivata nella giornata di ieri, la Disney ha pubblicato il nuovo trailer del remake live-action di Mulan.

Come al solito potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo: il filmato ci mostra la giovane Mulan desiderosa di arruolarsi nell'esercito cinese al posto del padre, un signore ormai anziano che non avendo figli maschi da immolare per la causa accetta di tornare a combattere per proteggere i confini dagli invasi mongoli.

Al suo posto però, come ben sappiamo, si presenterà sua figlia, che celerà la sua vera identità dietro abiti maschili.

Nel cast di Mulan, film diretto da Niki Caro, troveremo Yifei Liu nei panni della protagonista, ma anche Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, Jimmy Wong e Tzi Ma. L'uscita è prevista nelle sale italiane il prossimo 26 marzo 2020.

Dopo l'infornata del 2019 con Dumbo, Aladdin, Il Re Leone, Maleficent 2 e Lili e il Vagabondo (su Disney+) ricordiamo che il film sarà il solo adattamento live-action di un classico Disney in uscita il prossimo anno, ma nel 2021 sarà seguito dall'attesissimo Cruella con Emma Stone e da La Sirenetta di Rob Marshall.

Per altri approfondimenti sul film vi rimandiamo al poster internazionale di Mulan e ad una nuova immagine promozionale.