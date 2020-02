Mulan: un nuovo trailer mostra gli impressionanti stunt di Jet Li e Donnie Yen

Pochi istanti fa la Disney ha rilasciato un nuovo video dal dietro le quinte di Mulan che mette in luce le acrobazie e l'azione alla base del nuovo film della collana dei remake live-action, in uscita il 26 marzo per la regia di Niki Caro.

Con un cast pieno di maestri delle arti marziali come Donnie Yen e Jet Li, Mulan ha tutte le carte in regola per mostrare alcune delle migliori sequenze d'azione di un film Disney. Guardate la featurette del film in calce all'articolo.

“Mi è piaciuto molto creare le sequenze di stunt in questo film. L'azione è esplosiva”, ha detto la regista Niki Caro nel video, nel quale la vediamo dare il via ad una serie di scene esplosive in cui il cast del film incrocia spade, lance e pugni, con la messa in scena sembra quella di un film cinese wuxia. "Questo è un film d'azione, ma è anche bello da guardare", aggiunge il primo assistente alla regia Liz Tan.

Preparati dal coordinatore degli stuntman Ben Cooke, i neofiti delle arti marziali sono stati sottoposti a tre mesi di addestramento per imparare a maneggiare le armi e cadere correttamente, mentre presumibilmente, Yen e Li sono entrati nel cast per mostrare a tutti gli altri come fare quello che solo loro sanno fare. Il risultato sono alcune sequenze d'azione dall'aspetto davvero incredibile: "Non è solo azione per il gusto dell'azione", ha detto Caro. "Viene tutto dal personaggio e dalla storia. Ogni azione è molto significativa. Le sequenze di acrobazie sono epiche ... Non hai mai visto niente di così straordinario nella tua vita".

