Mulan, Niki Caro risponde alle critiche: 'Non devo essere cinese per dirigere il film'

Non si placano le polemiche attorno all'atteso live-action Disney di Mulan, che arriverà direttamente su Disney+ il prossimo 4 settembre, in esclusiva per coloro che accederanno all'Accesso VIP pagando un sovrapprezzo oltre al costo dell'abbonamento. L'ultima critica riguarda infatti la nazionalità della regista: Niki Caro.

In un'intervista concessa a Film School Rejects, proprio la regista ha risposto alle critiche che mettevano in dubbio la sua nomina al timone del film Disney semplicemente per il fatto di non essere di nazionalità cinese. La cineasta ha risposto ribadendo la sua comprensione per il problema della diversità a Hollywood ma non crede debbano essere imposte delle limitazioni: "E' una discussione che si deve fare perché è molto importante e la supporto ogni volta che mi viene posta. Per me riguarda due cose: la prima è che non gradisco che qualcuno possa dire a un altro che non può raccontare una storia. Suona un po' come una forma di censura. Gli artisti devono esprimere loro stessi e il peso di questa responsabilità è implicito in questa arte. Verrà giudicato per quello".

La regista ha proseguito: "L'altra cosa è che sempre più persone diverse devono avere la possibilità di raccontare storie. Per quello sono più che favorevole. La gente che è assunta per ogni genere di storie deve essere la più diversificata possibile. Non possono essere tutti bianchi, la nostra cultura diventa sempre più ricca man mano che la diversità aumenta e così l'arte, i film, la televisione, saranno migliori. Più si fa questo genere di conversazione e più artisti non bianchi avranno maggiori opportunità".

Mulan arriverà il 4 settembre su Disney+ anche in Italia. Scoprite quanto durerà il Premium Access per vederlo in anteprima.