Mulan, Niki Caro sul rinvio: 'I nostri cuori sono con chi sta affrontando questa malattia'

Come sappiamo, la Disney nella giornata di ieri ha ufficialmente rinviato a data da destinarsi l'uscita del remake in live-action di Mulan, cancellando anche la premiere europea. Per l'occasione, e nonostante il rammarico, la regista Niki Caro ci ha tenuto a sostenere tutti quelli che sono stati colpiti dal virus.

In un comunicato ufficiale condiviso sui propri canali social, la regista ha infatti dichiarato: "Realizzare questo film è stata una delle esperienze più soddisfacenti ed elettrizzanti della mia carriera, e mi sento molto fortunata di far parte di questo incredibile viaggio insieme al miglior cast e la miglior crew nel settore - persone che incarnano veramente i concetti di Lealtà, Coraggio e Verità. Non vediamo l'ora di mostrare il film al mondo intero, ma date le circostanze attuali che stiamo tutti vivendo, sfortunatamente, abbiamo dovuto posticipare l'uscita mondiale di Mulan per adesso. I nostri cuori sono con tutti quelli che nel mondo sono stati colpiti da questo virus, e speriamo che lo spirito combattivo di Mulan continui a ispirare coloro che stanno lavorando duramente per tenerci al sicuro. Grazie per tutto il vostro entusiasmo e supporto, non vedo l'ora arrivi il giorno in cui potremo tutti fare esperienza di questo racconto di una ragazza guerriera che divenne una leggenda".

Al momento attuale, i piani per una distribuzione nelle sale di Mulan sarebbero di rimandarli ad un secondo momento, ma sempre entro il 2020, anche se tale decisione dipenderà sicuramente dalle pieghe che prederà l'emergenza sanitaria negli States e nel resto del mondo. Questo il comunicato stampa diffuso ieri dalla Disney: "Come sapete, questa è una situazione in rapida evoluzione e volevamo informarvi che abbiamo appena posticipato le uscite di Mulan, The New Mutants e Antlers per un eccesso di cautela. Crediamo veramente nell'esperienza cinematografica e stiamo cercando nuove date di uscita già entro la fine del 2020, ma saranno annunciate in un secondo momento".

Mulan sarebbe dovuto uscire nelle sale di tutto il mondo il prossimo 27 marzo. A questo punto non sappiamo ancora se il rinvio al 14 maggio nelle sale italiane verrà mantenuto o rinviato a sua volta.