Mulan, Niki Caro parla del live-action: 'Voglio onorare il capolavoro del 1998'

Nel corso di una recente apparizione social Niki Caro, regista dell'attesissimo remake live-action di Mulan, ha parlato della sua versione del Classico Disney del 1998 e delle motivazioni che l'hanno spinta ad accettare la sfida di realizzare quella storia con attori in carne ed ossa.

"Sentivo che non avrei dovuto continuare se non fossi stata in grado di onorare l'incredibile lavoro del film d'animazione del 1998", ha scritto la regista, accompagnando il suo messaggio ad un poster originale di Mulan che potete trovare in calce all'articolo. "Ci sono state molte discussioni sul fatto che il live-action di Mulan prenderà una strada diversa rispetto alla storia del film animato. La nostra intenzione era di onorare non solo l'amata animazione, ma anche la ballata cinese originale del 5° o 6° secolo."

La cineasta, che prima dell'uscita del film è già stata criticata dai fan più estremisti della Disney per aver rimosso elementi del classico animato (come i numeri musicali e il personaggio Mushu), si è sentita scoraggiata dalla sfida di consegnare un "degno successore" del film del '98. "Anche se la storia di Mulan è stata raccontata innumerevoli volte nel corso di oltre un millennio, ero ancora scoraggiato dalla sfida di realizzare un film che sarebbe stato un degno successore di quello d'animazione e che avrebbe dovuto soddisfare le aspettative di un pubblico veramente appassionato".

La regista, 53enne, ha concluso: "Spero che il pubblico possa sentire l'amore profondo e il rispetto per l'animazione nel film che abbiamo realizzato e che tutti coloro che la amano possano continuare il loro rapporto con questa iconica eroina in un modo nuovo. Non vedo l'ora che vediate il film, quando sarà sicuro farlo".

Mulan è interpretato da Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee e Jet Li: la nuova data di uscita è stata fissata da Disney per il 24 luglio.

Per altri approfondimenti: la Disney sta già lavorando ad un sequel di Mulan; inoltre, leggete il resoconto dell'anteprima stampa di Mulan alla quale abbiamo partecipato a gennaio.