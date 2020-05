Mulan, Niki Caro su Instagram per gli innovativi provini del live-action Disney: il video

In queste ore la regista Niki Caro è tornata sulla propria pagina Instagram per mostrare ai suoi follower i provini originali di Mulan, prossimo capitolo dell'etichetta dei remake live-action della Disney in uscita a luglio prossimo.

Come spiegato dall'autrice, il processo per scegliere la giusta protagonista è stato lungo e impegnativo, ma anche innovativo e aperto a chiunque volesse partecipare. Nelle sue parole:

"Trovare l'attrice giusta per interpretare Mulan è stata la decisione più importante che abbiamo dovuto prendere, quindi abbiamo lanciato la sfida su internet. Si è trattata di una ricerca globale, aperta a chiunque volesse fare un provino. Ecco solo alcune delle migliaia di persone che ci hanno contattato. Tutto l'amore che queste persone hanno dimostrato per il personaggio mi ha profondamente commossa, sono stata colpita dalla loro sincerità ed eccitazione per il film. Spero che tutti coloro che hanno provato ad essere scelti per interpretare Mulan sappiano che la loro passione sarà intrecciata al tessuto del nostro film e che anche loro hanno contribuito a farmi capire e apprezzare quanto Mulan sia amata e importante in tutto il mondo."

Guardate il video in calce all'articolo.

