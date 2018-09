Mulan: nel live action le canzoni del Classico e il ritorno di Mushu

A quanto pare il live action del Classico Disney Mulan conterrà le canzoni originali del film animato e il personaggio di Mushu. Il film in uscita è diretto da Niki Caro e si tratta dell'ennesimo adattamento live action della Disney dei suoi stessi Classici animati che hanno fatto sognare tantissime generazioni di bambini e adulti.

A differenza degli altri adattamenti Mulan potrebbe includere dei cambiamenti sostanziali rispetto al Classico, con dei personaggi nuovi inseriti nella trama, con Donnie Yen che potrebbe interpretare il ruolo di un mentore.

Disney Insider ha condiviso alcune informazioni sulla produzione del film e pare che molte delle musiche che sentiremo nel film saranno le stesse del Classico animato, anche se non è ancora chiaro quali saranno le melodie che verranno riprese dal film precedente.

Inoltre rivedremo il personaggio di Mushu, drago spirituale della famiglia Fa, originariamente doppiato da Eddie Murphy.

Il cast di Mulan, diretto da Niki Caro, dovrebbe comprendere Liu Yifei, Jet Li, Gong Li, Donnie Yen, Yoson An, Jason Scott Lee e Jimmy Wong.

il film dovrebbe arrivare nelle sale nel marzo 2020, mentre il Classico animato uscì nelle sale nel 1998. La pellicola fu una delle più amate fra i Classici Disney degli anni '90 e ora rivivrà in una versione live action molto attesa.