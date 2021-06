Mulan, Ming-Na Wen celebra l'anniversario del Classico Disney: 'Migliora con gli anni'

L'abbiamo vista recentemente in Agents of SHIELD e in The Mandalorian, ma per molti Ming-Na Wen sarà sempre e soprattutto Mulan: l'attrice non dimentica l'esperienza vissuta con il celebre Classico Disney di cui doppiò meravigliosamente la protagonista, e proprio in queste ore ha voluto dunque celebrarne il compleanno.

Uscito il 5 giugno del 1998, Mulan ha infatti festeggiato quest'anno i suoi primi 23 anni: un'età che non sembra intaccare minimamente l'attualità e il valore del film sull'eroina cinese, che in particolar modo se confrontato con il flop di critica del più recente live-action Disney continua a risultare un film assolutamente convincente.

La pensa così, dunque, anche la nostra Ming-Na Wen: "Buon compleanno, Mulan! A quanto pare il 5 giugno di 23 anni fa usciva Mulan. Questa donna guerriera non fa che migliorare con l'età! Sono così fortunata ad averla potuta impersonare! Sì, lo so, sono in ritardo. Ma sono stata piena di lavoro a causa di alcuni nuovi progetti. Non vedo l'ora di parlarvene!" sono le parole con cui l'attrice ha festeggiato la ricorrenza.

E voi, quale delle due versioni preferite? Quella animata o quella live-action? Fatecelo sapere nei commenti! Nonostante le critiche decisamente negative, comunque, il live-action di Mulan si è rivelato un vero successo su Disney+ nei mesi successivi all'uscita.