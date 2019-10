Mulan: per il live-action Disney previsti quattro mesi di riprese aggiuntive?

I colleghi d'oltreoceano di TheDisinsider riportano che per il remake live-action Mulan della Disney, diretto dalla regista Niki Caro e interpretato da Liu Yifei, da oggi inizieranno delle riprese aggiuntive che proseguiranno fino a febbraio 2020.

La voce è trapelata grazie ad una fonte anonima interna al progetto, che però non ha spiegato i motivi di questa intensa sessione di reshoots: pare comunque che le riprese saranno focalizzate su una grande battaglia.

Altre indiscrezioni di seconda mano sostengono invece che la recitazione di alcuni attori coinvolti nel film non è stata esattamente all'altezza degli standard Disney, il che potrebbe giustificare una sessione di riprese extra così lunga: la fase dei reshoots è quasi una prassi standard per film di queste dimensioni, ma normalmente non durano più di un mese a meno che non siano in corso importanti ristrutturazioni.

Ben quattro mesi di riprese aggiuntive potrebbero suggerire che i principali segmenti del film siano inutilizzabili. Da tenere presente, inoltre, che Mulan era stato originariamente programmato per il rilascio il 25 marzo 2020, ma considerato il tempo di post-produzione di questi progetti è possibile che quella data subisca delle modifiche. Staremo a vedere nelle prossime settimane.

