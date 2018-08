Mulan: Jimmy Wong e Doua Moua nel cast del live action

Deadline riporta la notizia che lo Youtuber Jimmy Wong e Doua Moua entrano ufficialmente nel cast del live-action Disney Mulan. Vediamo in che ruoli

Mulan è il live-action del popolarissimo film d'animazione uscito nel 1998 e la cui voce alla protagonista la dava l'attrice di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ming na Wen.

Nel cast, per ora ci sono: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An e molti altri. Jimmy Wong e Doua Moua interpreteranno, rispettivamente, i ruoli di Ling e di Chien Po, gli amici soldati della ragazza. Niki Caro è alla regia.

La sinossi originale di Mulan recita: "Attestatosi sul confine estremo del Paese, delimitato dalla grande muraglia, il feroce condottiero degli Unni, Shan-Yu, annuncia di voler invadere con una potente armata la Cina. L'imperatore dei cinesi, molto amato dal popolo, organizza subito la difesa, emana un proclama con cui chiede ad ogni famiglia di mandare un uomo a combattere nell'armata imperiale e invia il fedele Chi Fu ad eseguire l'ordine. Intanto, in un lontano villaggio, la giovane Mulan, unica figlia della famiglia Fa, si sta preparando all'incontro decisivo con la sensale del villaggio. Mulan è uno spirito libero ma vuole onorare la propria famiglia e le tradizioni che impongono alla donna il matrimonio. Le cose però si mettono male per l'inopportuno intervento di Cri-Cri, il grillo portafortuna della giovane. Così la sensale caccia via Mulan, che è ormai disonorata. Tornata a casa, la ragazza viene confortata dal padre e, mentre parlano, viene annunciato il proclama imperiale. L'uomo non esita a farsi avanti ma Mulan sa che il padre è malato e l'arruolamento significherà morte sicura. Durante la notte prende la decisione di sostituirsi al padre: si taglia i capelli, indossa l'armatura e si unisce all'esercito. Ma questo gesto provoca la reazione degli antenati che si riuniscono e meditano di ripristinare l'onore familiare. Intanto Mulan, dopo i primi giorni d'incertezza, diventa un soldato come gli altri ed è pronta per la battaglia. Le truppe imperiali sono inferiori ma è proprio Mulan, con uno stratagemma, a far rovesciare le sorti della battaglia. Rimasta ferita, Mulan viene però scoperta nella sua vera identità ed espulsa dall'esercito. Tuttavia non si rassegna e, saputo che alcuni Unni superstiti stanno attaccando la Città Imperiale, escogita un piano e li ferma. Adesso può fare ritorno a casa, dove l'aspetta il padre orgoglioso e un ragazzo che la chiede in sposa."