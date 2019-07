Mulan diventa una guerriera nel primo poster ufficiale del live-action Disney

Dopo il primo emozionante trailer di Mulan, il nuovo live-action della Disney si mostra anche nel primo poster ufficiale, tutto incentrato sull'ambivalenza della natura della protagonista.

La locandina infatti la ritrae sia in "abiti civili", intentata ad estrarre la spada, sia in abiti da guerriera, con la sua seconda identità riflessa nella lama luccicante dell'arma. Come al solito potete ammirare il poster in calce all'articolo.

Il film, lo ricordiamo, è diretto dalla regista Niki Caro (La signora dello Zoo di Varsavia) e avrà per protagonista l'attrice Yifei Liu. Com'è stato precedentemente dichiarato, il remake live-action si prenderà giustamente diverse licenze dal film d'animazione, passato alla storia per aver concluso quel periodo cinematografico che gli studiosi definiscono Rinascimento Disney: al di là degli evidenti riferimenti al cinema di Zhang Yimou mostrati dal trailer, ad esempio, Mushu non sarà un drago bensì una fenice, mentre il villain Li Shang sarà sostituito da un nuovo misterioso personaggio interpretato da Chen Honghui; inoltre, segnaliamo anche il debutto della sorella di Mulan e del comandante Tung, interpretati rispettivamente da Xana Tang e Donnie Yen, con Jet Li che invece sarà l’Imperatore della Cina.

Nel cast ci saranno anche Jason Scott Lee, Tzi Ma e Jimmy Wong. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 27 marzo 2020, mentre al momento quella italiana è ancora sconosciuta.

