Mulan: è guerra nel nuovo trailer per l'attesissimo remake live-action della Disney!

Con l'annuncio dell'arrivo di Mulan sul servizio di streaming Disney+ il nuovo remake live-action della Disney è diventato il film più chiacchierato delle ultime settimane, e lo studio ha deciso di cavalcare questa nuova ondata di popolarità pubblicando un nuovo trailer ufficiale.

Questo nuovo spot televisivo è carico di azione e ricorda che quello che prima della pandemia doveva essere il grande evento estivo della Disney adesso arriverà sulla piattaforma Disney+ tra pochi giorni: l'uscita è infatti fissata per il 4 settembre, con lo spot che avverte di prepararsi "per l'evento cinematografico esclusivo su Disney+!".

Vi ricordiamo che la storia del nuovo film della Disney riprenderà quella del film d'animazione originale e sarà ambientata in Cina, quando l'Imperatore emette un decreto in base al quale un uomo per famiglia deve necessariamente arruolarsi nell'esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del nord. EE' a questo punto che la coraggiosa Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato ma vecchio guerriero, deciderà di prendere il posto del padre malato travestendosi da uomo. Nell'esercito però verrà messa alla prova in ogni fase del suo nuovo percorso e dovrà imparare a sfruttare tutta la sua forza interiore per tirare fuori il suo vero potenziale.

Il cast include Yifei Liu nel ruolo di Mulan, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li nei panni Xianniang e Jet Li in quelli dell'Imperatore. Diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, è basato sulla leggenda di Hua Mulan.

Per altri approfondimenti scoprite tutti i film dell'eroina cinese dal 1928 al 2020.