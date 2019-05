Mulan: Gong Li parla della strega Xian Lang, nuova villain del live-action Disney

Nella stessa intervista dove Gong Li ha avuto modo di rivelare una lievitazione del budget del live-action di Mulan, adattamento completamente differente dall'amato classico Disney, più basato sulla leggenda che sul cartoon, l'attrice ha anche rivelato qualche dettaglio sulla nuova cattiva, la strega Xian Lang.

Certo l'interprete non ha potuto addentrarsi nello specifico in dettagli troppo spoilerosi, ma ha spiegato ai fan cosa dovranno aspettarsi da questo nuovo personaggio, dichiarando: "È la prima volta che interpreto un cattivo, ma questo ruolo è in continua trasformazione, non è una villain dall'inizio ma lo diventerà alla fine, e i fan capiranno perfettamente il perché".



L'attrice ha poi continuato paragonando Xian Lang al White Bone Spirit, un demone mutaforma del classico romanzo cinese Journey to the West. Xian Lang è una strega molto potente che Li dice "capace di trasformarsi anche in mille aquile". Il nome tradotto dal cinese è "fairy wolf", ovvero "lupo fatato", ed è una nemica molto diversa dallo Shan Yun del classico Disney: "Non c'era nessuna strega nel film originale, perché c'era un uomo che però non era poi così importante. Xian Lang è invece centrale e rilevante nell'economia della storia del live-action. Il pubblico imparerà a conoscerla molto bene, capendo la sue essenza e le sue azioni, quello che desidera. Hanno gestito il personaggio davvero molto bene".



Mulan vede nel cast Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li e Jason Scott Lee, per un'uscita prevista il 27 marzo 2020.