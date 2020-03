Mulan: il film d'animazione è finalmente disponibile su Disney+

L'arrivo di Disney+ in Italia per molti ha rappresentato un'ottima occasione per rivedere alcuni dei classici più amati della Casa di Topolino, dallo storico Biancaneve al recente Frozen - Il Regno di Ghiaccio. L'unico problema, come qualcuno si è accorto nei giorni scorsi, è che alcuni titoli mancano all'appello.

Stiamo parlando in particolare di Mulan e La spada della roccia, due dei film animati più iconici dell'intera filmografia Disney, la cui assenza dal catalogo è stata subito notata dai fan pronti a rivivere alcuni dei titoli che hanno segnato la loro infanzia.

Per fortuna, come potete vedere voi stessi sul sito di Disney+, oggi è stato finalmente reso disponibile Mulan, la pellicola d'animazione uscita nel 1998 il cui remake live-action è stato posticipato per via dell'emergenza Coronavirus.

La Casa di Topolino ha aveva infatti confermato di essere al lavoro per pubblicare alcuni dei film e serie TV assenti dal catalogo, e dunque sembra solo questione di tempo prima di poter riassaporare anche le avventure del giovane Artù e Merlino.

In attesa di novità sull'arrivo nelle sale del live-action, qui potete trovare il trailer ufficiale di Mulan di Niki Caro.

A proposito del nuovo servizio streaming, qui potete trovare la nostra guida definitiva all'utilizzo di Disney+, dalla configurazione iniziale al player.