Mulan, un fantastico nuovo poster ufficiale ci mostra la protagonista pronta alla guerra

Pochi istanti fa la Disney ha pubblicato un poster ufficiale di Mulan, atteso nuovo film della collana dei remake live-action la cui uscita è stata fissata per il prossimo 26 marzo.

Come al solito potete ammirarlo in calce all'articolo.

Ricordiamo che il film è diretto dalla regista Niki Caro (La Signora dello Zoo di Varsavia) e vede come protagonista l'attrice Yifei Liu. Com'è stato precedentemente dichiarato, il remake live-action si prenderà diverse licenze dal film d'animazione originale, celebre per aver concluso quel periodo cinematografico noto come Rinascimento Disney: Mushu, ad esempio, sarà una fenice, mentre il villain Li Shang sarà sostituito da un nuovo misterioso personaggio interpretato da Chen Honghui.

Inoltre, nel film assisteremo anche al debutto della sorella di Mulan e del comandante Tung, personaggi interpretati rispettivamente da Xana Tang e Donnie Yen, con Jet Li che invece sarà l’Imperatore della Cina. Nel cast ci saranno anche Jason Scott Lee, Tzi Ma e Jimmy Wong.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo spot ufficiale di Mulan e al resoconto dell'anteprima stampa di Mulan, durante la quale abbiamo potuto vedere degli estratti a dir poco promettenti.