Mulan, i fan contro il remake Disney: 'Non ha i sottotitoli in cinese'

Nuova polemica che si abbatte sul remake in live action di Mulan della Disney, che davvero non sembra vivere un solo giorno di tranquillità generale. Dopo infatti le polemiche sul prezzo dell'Accesso VIP su Disney+ e quelle sull'assunzione di Niki Caro alla regia del film, ecco che i fan si sono scagliati contro l'assenza dei sottotitoli cinesi.

Dopo la sua distribuzione sulla piattaforma digitale, il film è infatti disponibile in diverse lingue internazionali e dotato di numerosi sottotitoli per la visione, ma la lingua cinese non è stata aggiunta tra le opzioni dei sottotitoli. La cosa è stata notata, oltre che da un gruppo di persone su Twitter, anche da Naaman Zhou del Guardian, che ha portato la notizia all'attenzione di tutti. L'argomento è rapidamente diventato trend tra quelli più discussi sul social network. Probabilmente la spiegazione è che la Disney stia aspettando di far uscire Mulan in Cina il prossimo 11 settembre, prima di poter aggiungere anche i sottotitoli in quella lingua, che poi è la lingua del luogo in cui è ambientata la vicenda narrata nella pellicola.

In un commento acceso possiamo leggere: "Mamma e papà erano così emozionati all'idea di guardare Mulan e hanno speso i 30 dollari dell'accesso. Però non hanno i sottotitoli in cinese e questo è letteralmente un film che parla della mia cultura. Netflix ha i sottotitoli in cinese. Più importante ancora, guardate come è Eurocentrica questa lista", quest'ultima annotazione rispecchia il fatto che le lingue europee sono poste sempre in alto nella scelta di lingua e sottotitoli.

