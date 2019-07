Mulan: molti fan entusiasti del trailer nonostante il disappunto per l'assenza di Mushu

Walt Disney Pictures ha pubblicato qualche ora fa il primo trailer del live-action di Mulan. E mentre alcuni fan mettono in discussione il film per l'esclusione di Mushu e delle musiche originali, altri appassionati hanno espresso tutto il loro entusiasmo per le prime immagini del film, attraverso i social network e in particolare Twitter.

In Mulan l'imperatore cinese emette un decreto che costringe un uomo a testa per ogni famiglia di servire l'esercito imperiale e difendere il proprio Paese dagli invasori. Hua Mulan, figlia maggiore di un guerriero rispettato interviene in sostituzione del padre, gravemente malato. Mascherata da uomo, Mulan, con il nome di Hua Jun, Mulan dovrà riuscire a sfruttare al meglio la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

Il cast del film comprende Yifei Liu nel ruolo di Mulan, con Donnie Yen in quello del comandante Tung, Jason Scott Lee è Bori Khan, Yoson An è Cheng Honghui, insieme a Gong Li e Jet Li che interpretano Xianniang e l'imperatore cinese.



Scritto da Rick Jaffa e Amanda Silver, Mulan è diretto da Nikki Caro. Nel primo poster ufficiale del film si vede Mulan in versione guerriera, mentre il primo teaser trailer diffuso ieri ha mostrato sin da subito le suggestive ambientazioni asiatiche che fanno da cornice alla pellicola. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi di Mulan è prevista per il 27 marzo 2020.