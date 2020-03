Mulan entra in battaglia nei nuovi poster ufficiali del live-action Disney

A poche settimane dall'uscita di Mulan nelle sale italiane, Disney ha diffuso in rete due nuovi poster ufficiali dedicati al live-action incentrati sulla protagonista interpretata da Liu Yifei.

I poster, targati Screen X e 4DX, mostrano rispettivamente Mulan durante e dopo il suo allenamento per diventare una guerriera, con la seconda immagine che offre un nuovo sguardo alla protagonista in tenuta da battaglia in compagnia del proprio destriero. Potete trovare le foto in calce alla notizia.

Diretta da Niki Caro, che ha svelato alcuni restroscena sul film in una recente intervista on Everyeye, Mulan vedrà nel cast anche Donnie Yen come comandante Tung, Jason Scott Lee in quelli di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li come Xianniang e Jet Li nel ruolo dell'Imperatore, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek.

L'uscita di Mulan in Italia al momento è ancora fissata al 26 marzo nonostante la crescente preoccupazione per l'emergenza Coronavirus. In attesa di eventuali novità, vi ricordiamo invece che Sony Pictures ha deciso di rimandare No Time To Die al prossimo novembre anche negli Stati Uniti.

Per altri approfondimenti sul film Disney, vi rimandiamo alle dichiarazioni del produttore Jason Reed sulla presenza della sorella di Mulan. Che ve ne pare di questi nuovi poster? Fatecelo sapere nei commenti.