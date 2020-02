Mulan: ecco due nuovi splendidi poster dedicati al live-action Disney

Dopo aver visto Mulan in azione nella recente featurette del film, ecco arrivare in rete due nuovi e suggestivi poster dedicati al live-action Disney in arrivo nelle sale tra poco meno di un mese.

I poster, che potete trovare in calce alla notizia, sono stati pubblicati da Dolby Cinema e Real 3D e mostrano la protagonista (Liu Yifei) mentre si allena per la battaglia in mezzo a una suggestiva ambientazione naturale, tra montagne e fiori di ciliegio.

Ispirato all'antica leggenda cinese di Hua Mulan come il film animato del 1998, questo nuovo live-action segue le vicende della figlia maggiore di un rispettato guerriero che vuole prendere a tutti i costi il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare dimostrare il suo vero potenziale.

Diretto da Niki Caro su una sceneggiatura scritta daRick Jaffa, il film nel cast anche Donnie Yen come comandante Tung, Jason Scott Lee in quelli di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li come Xianniang e Jet Li nel ruolo dell'Imperatore, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek.

La pellicola, lo ricordiamo, a meno di sorprese legate all'emergenza Coronavirus debutterà nelle sale italiane il prossimo 26 marzo. Nell'attesa, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Mulan.