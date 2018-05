Mulan: due nuovi ingressi nel cast del remake in live-action targato Disney

Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan si sono uniti al cast del remake in live-action targato Disney di Mulan, classico dell’animazione uscito ormai vent’anni fa, nel lontano 1998.

Come riportato dall’autorevole Deadline, il cast dell’atteso remake in live-action di Mulan è appena diventato più grande, potendo contare sull’ingresso di Utkarsh Ambudkar e Ron Yuan; il primo è noto per la sua partecipazione a Brockmire, mentre il secondo lo avrete visto nella serie Netflix, Marco Polo. Ambudkar interpreterà un artista della truffa di nome Skath, Yuan invece sarà il sergente Qiang, secondo in comando nell’esercito imperiale.

I due vanno così ad aggiungersi ai già confermati Jet Li (I Mercenari 3), Gong Li (Miami Vice), Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story),, Xana Tang (Filthy Rich) e Liu Yifei (The Forbidden Kingdom), quest’ultima nei panni di Mulan.

Tra i produttori esecutivi di Mulan ci sarà anche Bill Kong, uno dei produttori più famosi e influenti in Cina che ha all'attivo film come Monster Hunt, Hidden Dragon e La tigre e il dragone. Scritto da Rick Jaffa, Lauren Hynek, Amanda Silver e Elizabeth Martin, Mulan sarà diretto da Niki Caro.

I prossimi remake in live-action Disney a vedere la luce saranno Il Re Leone, Il Libro della Giungla 2, Crudelia DeMon, Maleficent 2, Dumbo, James e la Pesca Gigante, Ritorno al Bosco dei 100 Acri, Pinocchio, Aladdin, Night on Bald Mountain, La Sirenetta e La Spada nella Roccia.

Mulan arriverà nelle sale di tutto il mondo il 27 marzo 2020.