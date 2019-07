Mulan: la doppiatrice del film animato entusiasta del primo trailer del live-action

Domenica è stato pubblicato il primo teaser trailer del remake live-action di Mulan targato Disney e in uscita nel 2020. Il trailer è stato accolto con grande entusiasmo e tra le persone più felici per le prime sequenze mostrate nel video c'è la doppiatrice originale del film animato, Ming-Na Wen, star di Agents of S.H.I.E.L.D.

La prima Mulan ha quindi dato la sua approvazione per questa nuova Mulan che vedremo sul grande schermo e pare che la maggior parte dei fan e del pubblico sia a favore di questo remake, nonostante molti abbiano criticato l'assenza di Mushu, il drago parlante del primo film. Le sequenze del primo trailer sembrano però aver convinto buona parte degli scettici.



Mulan sarà interpretata dall'attrice cinese Liu Yifei e la sua storia è quella di una ragazza alla ricerca dell'amore e che invece troverà la guerra, finendo per arruolarsi sotto mentite spoglie per sostituire il padre gravemente malato.

L'altro grande cambiamento rispetto al film animato pare sia un'impostazione meno musicale: non solo non abbiamo sentito canzoni nel trailer ma anche il tono e le scene mostrate nel video non sembrano quelle di un film musicale. Si tratta di una scelta interessante visto che sinora la Disney ha dimostrato che più il remake è simile al Classico animato - vedi La bella e la bestia e Aladdin - più sono gli incassi al botteghino.

Il carico di remake della Disney sembra procedere bene nonostante il poco successo di Dumbo, oscurato da Aladdin, a breve vedremo Il Re Leone, che potrebbe rivelarsi il maggior incasso dell'anno insieme ad Avengers: Endgame.

Il trailer di Mulan è tra i più visti di sempre così come è stato molto apprezzato il poster con Mulan e lo sfondo rosso, che ricorda molto il manifesto del film animato.