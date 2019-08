Mulan, la doppiatrice del cartone animato sul remake Disney

Esordendo al doppiaggio proprio con la versione animata di Mulan, Ming-Na Wen ha deciso di commentare il susseguirsi degli eventi sul live-action disneyano divenuto un autentico caso internazionale tra Cina e Hong Kong. Il suo commento si inserisce così in un quadro decisamente più ampio che supera i confini della semplice critica cinematografica.

Anche se cresciuta negli Stati Uniti, Ming-Na Wen ha un dato anagrafico che la lega alla recente questione di Mulan, il prossimo film Disney già boicottato online: l’attrice è infatti nata a Macao, una regione amministrativa a statuto speciale che la Cina controlla insieme a Hong Kong.

La città-stato orientale è divenuta rapidamente il centro di proteste e complotti che hanno trasformato il live action in un fenomeno internazionale, tanto da spingere la doppiatrice del cartone originale a dire la sua in merito.

“Viviamo in un mondo dove persistono cambiamenti, caos e molto stress, ma spero che la questione possa risolversi pacificamente per tutti, perché voglio credere che prevarrà il buon senso delle persone”: queste parole sono state pronunciate da Ming-Na Wen durante il D23 Expo ad Anaheim, mentre la Cina ha oramai adottato il film come motivo di attacco contro le proteste di Hong Kong.

I tumulti sociali sono iniziati nel Giugno 2019 a causa delle controverse politiche estere cinesi, e Mulan è rimasto imbrigliato nelle rivolte quando l’attrice protagonista ha supportato la protesta.

A causa del trolling di nazionalisti cinesi sono stati in seguito oscurati account, pagine e canali di Facebook, Twitter e YouTube.

Mentre la situazione sembra ancora lontana da una sua risoluzione pacifica, Mulan uscirà in Italia il 27 Marzo 2020 con la regia di Niki Caro e Liu Yifei nel ruolo dell’eroica protagonista.