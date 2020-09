Mulan, gli autori parlano del confronto con il Classico Disney: 'Siamo ripartiti da zero'

Mentre remake come La bella e la bestia e Il Re Leone si sono proposti come delle nuove versioni dei rispettivi film originali, con il live-action di Mulan Nikki Caro ha deciso di intraprendere un'altra strada, discostandosi dal classico Disney del 1998 sotto diversi punti di vista.

Ha parlato di questa scelta Mandy Walker, direttrice della fotografia del film disponibile su Disney+: "Per iniziare abbiamo decisamente preso come riferimento il film d'animazione, per via della narrazione. È una storia che esiste da centinaia di anni e una favola della cultura cinese. Il poema di Mulan è stato scritto centinaia di anni fa. Perciò ci sono state molte iterazioni, che si tratti di film, spettacoli teatrali, canzoni o altro.

La DOP ha spiegato di essere ben consapevole della popolarità del film animato, tra i più amati del fantastico periodo ricordato come 'rinascimento Disney': "L'ho guardato per capire il motivo del suo successo, e poi ho inquadrato il nostro progetto come una nuova entità, un nuovo modo di portare Mulan ad un pubblico più ampio, suppongo, piuttosto che solo ai bambini con l'animazione. Perciò non ho preso alcun riferimento visivo dal film d'animazione, perché siamo partita da zero anche in termini di creazione del linguaggio visivo del nostro film."

Per altri approfondimenti vi lasciamo alle differenze tra Mulan e il film animato, tra cui spicca l'assenza di Mushu.